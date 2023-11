Ott Tänak probleemiderohkest avapäevast: olen sel aastal pidanud liiga palju mehaanikut mängima

Seitsme kiiruskatse järel on Tänak kaheksandal kohal, kaotust liider Elfyn Evansile (Toyota) on 4.43,7. Hommikul kaotas eestlane liidritele üle kolme minuti, sest puhurid ei suutnud esiklaasi puhtana hoida ja sealt polnud sisuliselt võimalik välja näha.

„Raske öelda, mis täpselt juhtus. Tundub, et mingid elektrilised probleemid,“ sõnas Tänak õhtuses meediatsoonis RallyTV-le. „Ühel hetkel hakkas kõik korraga juhtuma, kaotasime järjepanu asju. Lõpuks läks kõik kuidagi turvarežiimile ja saime lõpuni tulla. Uurime, milles probleeme oli.“

Küsimusele, et Tänak on küll tuntud hea mehaanikuna, aga elektrilisi probleeme on ülesõidul raske lahendada, vastas ta muiates: „Olen sel aastal pidanud liiga palju mehaanikut mängima ja ma polnud liiga motiveeritud. Hea oli siia (hooldusparki) tagasi jõuda.“