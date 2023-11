TIPPHETKED | HC Panter alistas tulises lahingus Leedu klubi Airwell Energija

Sel hooajal on meeskonnad omavahel juba kahel korral kohtunud. Mõlemast mängust tuli võitjana välja HC Panter - võideti vastavalt 3:2 ja 3:0.

Airwell Energija on pidanud Optibet Hokiliigas 11 kohtumist ning on kogunud vaid kaks punkti. HC Panteril on 13-st kohtumisest 12 punkti, millega asutakse viiendal kohal.