TÄNA DELFI TV-s | Vaata Kristjan Ilvese murdmaavõistlust Norra meistrivõistlustel!

Võistluse formaat on tavapärasest erinev. Suusahüpped, mille tulemuste alusel nädalavahetusel rajale minnakse, tehti ära juba 14.-15. oktoobril Trondheimis.

Laupäevase suusasõidu formaat on „individual compact“, mis tähendab, et stardiintervallid on fikseeritud hüppevõistluse lõppkohtadega: teine koht kaotab liidrile 6 sekundit, kolmas 12, neljas 17, viies 22, kuues 26 jne.