Homme on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev | Henn Vallimäe: sporditurvalisuse eest vastutavad nii treenerid kui lapsevanemad

„Kõigil lastel on õigus olla kaitstud vägivalla, ärakasutamise ja väärkohtlemise eest. Olümpiakomitee eestvedamisel on järgmisest aastast sporditurvalisus ka osaks treenerite tasemekoolitusest,“ ütles EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe .

EADSE juhatuse liige märkis, et Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis on EADSE tellimisel valminud turvalise spordi seireuuring, mis on Eesti spordis esimene selleteemaline käsitlus.