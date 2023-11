VEF jagab hetkel koos TalTechiga kuue võidu ja kolme kaotusega viiendat kohta, Rapla on 11-st mängust võitnud kolm ja asub 12. positsioonil.

Rapla peatreener Arnel Dedič: „On selge, et kui vastu tuleb VEF-i sugune meeskond, peame olema tugevad nii rünnakul kui kaitses, et püsida mängus. Peame olema mängus sees esimesest sekundist ja mängima keskendunult kõik 40 minutit, et pakkuda väärilist kvaliteeti.“