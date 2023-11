Ott Tänak ajakaotuse põhjustanud tehnilisest probleemist: sellisel tasemel peaks asi parem olema

Reede algas Isegami tunneli katsega, kus sõitsid vihmas ja muda, vett ning lehti täis teedel rajalt välja Dani Sordo (Hyundai) ja Adrien Fourmaux (M-Sport). Seejärel katse ka peatati. Hädas oli ka Takamoto Katsuta (Toyota), kes lõhkus spinniga auto esiotsa ning kaotas omajagu aega.

Tänak kaotas sel katsel kiireim olnud Elfyn Evansile (Toyota) 33,4 sekundit. Lisaks üldiselt keerulistele teedele valmistas probleemi nähtavus. Järgmisel katsel ehk SS3-l polnud M-Spordi sõitjal sisuliselt võimalik masinast välja näha.

Nii kaotas ta SS3-l Evansile ligi kolm minutit. Kokkuvõttes on ta SS3 järel (neljas kiiruskatse jäeti keeruliste olude tõttu üldse ära) 16. kohal. Ta on liider Evansist maas 3.14,1.

Nähtavus kimbutas kõigi kolme Rally1 klassi tiimide sõitjaid. Sarnaselt Tänakule sõitsid sisuliselt „kinnisilmi“ ka Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. See andis omakorda edu Rally2 sõitjatele, sest nende puhurid töötasid. Nii on üldarvestuses Škoda Rally2-ga võistlev Andreas MIkkelsen koguni neljandal kohal. Ta kaotab Evansile 44,7 sekundit. Kahe mehe vahele mahub veel Thierry Neuville (+26,0) ja Ogier (+42,6).

„Paraku oli väljakutsuv hommik. Kahju, et me murevabalt lõpuni ei jõudnud, kaotasime päris palju aega,“ rääkis Tänak Jaapanis lõunapausi ajal rallimeediale. „Meil polnud mõtet ka seisma jääda ja klaas puhtaks teha, sest see oleks kohe jälle uduseks läinud. See probleem lõi välja esimese katse keskel.“

„Väikestel asjadel võib olla päris suur tagajärg. Mis ma oskan öelda. See valmistab üsna palju pettumust. Sellisel tasemel peaks asi parem olema,“ lisas ta ajakaotuse põhjustanud tehnilise probleemi kohta.