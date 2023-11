Anier loodab, et Jürgensit ootab suur tulevik: „Mulle ta väga meeldib“

„Ei olnud lihtne. Vastased mängivad maailma tippklubides. Kahjuks ei suutnud me väravaluuki lahti lüüa. Vlasij (Sinjavskijl) oli mängu alguses hea šanss ja kui oleks ära löönud, oleks mängu ilme võibolla teistsugune olnud. Aga see on jalgpall, see on sport. Peame tööd edasi tegema. Teame, et sügis on keeruline olnud. Peame kokku hoidma. Tuleme sellest välja, kohe kindlasti!“ rääkis Anier.

„Ei olnud väga halb esitus meie poolt, kui me meie viimaseid mänge vaatame. Võitlesime viimase minutini. Mul on hea meel, et noored tulid hästi mängu. Peame siit midagigi positiivset kaasa võtma. Kolme päeva pärast on uus väga raske mäng võõrsil.“

„Kahju, et me väravat kirja ei saanud. Nemad lõid meile esimese värava klassiga, leides meie meeste vahelt selle koha... Kuigi ma arvan, et olime esimesel poolajal väga kompaktselt koos ja kaitsesime terve meeskonnaga. Meil tekkisid ka mõned võimalused, kus oleksime pidanud olema kliinilisemad.“

Eesti koondise parim võimalus sündis 5. minutil, kui Georgi Tunjovi kasti paremalt äärelt tulnud madalale tsenderdusele sai Sinjavskij tagumise posti juures jala vastu. Paraku lõi ta vaid meetri kauguselt üle värava. „Tule taevas appi, kuidas sealt praegu ära ei löödud!“ ahastas Viaplay otse-eetris Markus Jürgenson.

„Mängisin audi tagasi, Tunjov andis hea krossi alla... Loomulikult on kurb meel. Need on need vähesed võimalused, mis me saame. Peame olema kliinilisemad. Aga keegi ei süüdista kedagi - see on meeskonnamäng. See oleks meile kindlasti head indu andnud. Oleksime kaitses saanud samasugust tööd edasi teha, nagu me tegime. Need on need vähesed võimalused, mis me sellisel tasemel ära peame kasutama ja siis kaitses hästi istuma,“ kommenteeris Anier.