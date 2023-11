Hamilton loodab, et konkurenti tabab Las Vegases katastroof

Sel nädalavahetusel sõidetakse Las Vegases hooaja eelviimane etapp. Hamilton on üldarvestuses 226 punktiga kolmandal kohal ning teist positsiooni hoidvast Sergio Perezist (Red Bull) jääb britt maha 32 punktiga.

„Kui aus olla, siis ta [Perez] on minust juba liiga kaugel,“ tunnistas Hamilton, et teine koht on suure tõenäosusega läinud. „Temaga peaks juhtuma sisuliselt kaks katastroofi ja mina peaksin saama mõlemas sõidus vähemalt teise koha.“