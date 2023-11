VIDEO | Kalev/Cramo liider Kovliar viimases intervjuus enne Eestist lahkumist: ma ei taha hüvasti jätta, näeme taas!

Kovliar rääkis intervjuus, et jääb Eestit igatsema. Kui loomulikult vihmane ja kõle ilm välja jätta. Erilised tänusõnad olid tal peatreener Heiko Rannulale, kes teda 2022. aasta suvel võistkonda kutsus.

„Jään igatsema kogu tiimis, treenerite ja abiliste seas valitsenud atmosfääri. Heiko on suurepärane inimene ja ta tegi minu heaks väga palju. Õppisin temalt palju. Eestist on raske lahkuda, sain siit nii palju sõpru ja mälestusi. Aga ma ei taha hüvasti jätta, vaid öelda, et näeme taas,“ sõnas Kovliar.