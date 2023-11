Esapekka Lappi: mu enda soov oli jätkata Hyundais pooliku hooajaga

Sügisel selgus, et Ott Tänak naaseb üheaastase pausi järel Hyundaisse, kus tema kõrval jätkab põhisõitjana ka Thierry Neuville . Sellest ajast on spekuleeritud, kas ja mis kujul jätkavad meeskonnas Lappi, Teemu Suninen ja Dani Sordo .

Praeguseks on selge, et tänavu täishooaja kaasa teinud Lappi jätkab pooliku programmi alusel. Millistel rallidel soomlast näeme, selgub aja jooksul.

„Kui aus olla, andsin oma soovist teada juba mõnda aega tagasi,“ rääkis soomlane DirtFishile. „Nägin eraelus, et kui olen nii pikalt eemal, ei ole kodus asjad 100% hästi. Poolik programm aitab paremini tasakaalustada era- ja tööelu. Teen kõike, mida vaja, et kodus lastega kõik hästi oleks.“

Lappi lisas, et poolik hooaeg mõjub ka tema vormile paremini. „Kui asjad on kodus paremad, olen ka rallinädalatel õnnelikum. Olen motiveeritum ning üleüldiselt on tunne parem. Usun, et seda näitavad ka tulemused,“ märkis soomlane.

Sordo soovib vähemalt ühe ralli veel teha

„Lubasin oma emale, et ta näeb mind vähemalt korra veel sõitmas. See ei lõppe siin (Jaapanis). Olen kindel, et kui soovin Portugali rallit, saan selle,“ sõnas Sordo, lisades, et on valmis kasvõi testautoga seal võistlema. „Vaatame, mis saab. Püüan siiski neli-viis rallit ikka teha.“