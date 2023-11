Kristin Tattar pööras Eesti kettagolfi usku. Kuidas see imeline mäng käib?

Tattar tunneb ka ise, et suure edu tõttu on pilke talle suunatud rohkem kui kunagi varem. „See teeb heameelt ning näitab, et discgolf läheb Eesti rahvale korda. Äge on olla selle protsessi sees ja olla tunnistajaks sellele, kuidas kõik läbi aastate on arenenud ja toimunud,“ nentis Tattar, keda saab Eestis võistlemas näha ka uuel aastal. Nimelt võõrustab lauluväljak järgmisel aastal 26.–28. juulini maailma parimate kettagolfarite osavõtul PDGA etappi.