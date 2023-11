Maailma parimaks purjetamisriigiks pürgiv Eesti alustas mainekat võistlust edukalt

Eesti purjetas 1/32-finaali teises alagrupis koos Portugali, Tšiili ja Kuubaga. Keeruliselt alanud võistlus läks Eesti rahvusvõistkonna jaoks sõit-sõidult edukamaks. Esimese ringi viimasest topeltpunktidega sõidust tuli Eestile esikoht. „Võistlus algas meie jaoks väikse ehmatusega, kuna siinsed olud on teistsugused just eriti lainete osas. Lõpuks aga realiseerisime oma potentsiaali. Me olime kindlad, et oleme võimelised edasi saama ja nii täpselt ka läks,“ ütles võistkonna kapten Tõnu Tõniste.