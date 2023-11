Laskesuusakuningas kolis Valgevenesse: sõda pole seal absoluutselt tunda

Alates sõja algusest pole rahvusvaheline laskesuusaföderatsioon IBU Venemaa ja Valgevene sportlasi võistlustele lubanud. „Loodan, et sõda lõppeb võimalikult ruttu, et normaalsus taastuks ja et neil tekiks uuesti võimalus võistleda,“ lausus Norra telekanalis TV2 laskesuusaeksperdi rolli täitev Björndalen. „Samas seisab suurem osa inimesi IBU otsuse taga. Arvan, et midagi ei juhtu enne, kui sõda on läbi. IBU tegutsemine on algusest peale väga selge olnud. Saan sellest aru.“