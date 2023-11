Esapekka Lappist saab Tänaku tiimikaaslane, aga mitte igal rallil

Hyundai teatel teeb Lappi järgmisel hooajal kaasa osadel etappidel. Kui paljudel täpsemalt, polnud pressiteates kirjas. Sel hooajal oli Lappi Thierry Neuville’i järel Hyundai teine sõitja, nüüd hakkab ta jagama kolmandat autot, sest võistkonnaga liitus ka Ott Tänak.

„Esapekka ülesanne on toetada Thierry’d ja Otti, aga samal ajal ka autot arendada. Esapekka on käesoleva aastaga tõestanud, et ta on selles väga hea. Usume, et see kolmik on hirmuäratav jõud, mis aitab meil oma eesmärke täita ja rohkem võite koju tuua. Paneme alles kogu pilti kokku ja avaldame oma plaanid sobival hetkel,“ ütles Hyundai rallivõistkonna pealik Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.

Portaalile DirtFish antud lühikommentaaris lisas Abiteboul, et lisaks kaalub Hyundai koostöö pikendamist ka Teemu Sunineni ja Dani Sordoga. Suninenil on Hyundaiga väidetavalt olemas leping, mis ei garanteeri Rally1 autoga sõitmist. Karjääri lõpetamisest mõelnud Sordo teatas enne Jaapani rallit, et soovib järgmisel aastal kaasa teha neljal-viiel MM-etapil.

Lappi sõnul tunneb ta ennast Hyundai ridades hästi. „Olen väga õnnelik, et saan koostööd jätkata ka 2024. aastal. Tunnen ennast võistkonnas väga mugavalt, oleme saavutanud fantastilise sideme ja demonstreerinud, et meil on kõik eduks vajalik olemiseks. Mul on endiselt tahet areneda ja saavutada rallis häid tulemusi ning tahan võita just selle tiimiga. Järgmine aasta on kindlasti erinev ja mitmes mõttes huvitav,“ sõnas ta.

Enne Jaapani rallit hoiab Lappi MM-sarja üldarvestuses 98 punktiga kuuendat kohta.