INTERVJUU | Ons Jabeur: tahan elus saavutada rohkemat, kui lihtsalt tennist mängida ja palli lüüa

Möödunud nädalavahetusel kiirvisiidi Eestisse teinud ja Anett Kontaveitile viimaseks tennisematšiks lahingut pakkunud Ons Jabeur on kõike muud kui lihtsalt edukas tennisemängija. 29-aastasele tuneeslannale hoiab pöialt mitte ainult tema kodumaa, vaid kogu Aafrika ja kõik Araabia maad.

Eelmise aasta Wimbledoni turniiril sai temast esimene suure slämmi üksikmängu finaali jõudnud Aafrika või Araabia maade esindaja tennise avatud ajastul. Samal aastal mängis ta ka US Openi finaalis ning tänavusel Wimbledonil sai ta maailma kõige ihaldatumat tiitlit püüda juba kolmandat korda, paraku selles taaskord ebaõnnestudes, kaotades tšehhitarile Marketa Vondroušovale.

Eksklusiivintervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele tunnistas Jabeur, et on ütlust „kolm on kohtuseadus“ pidanud enda jaoks õige pisut modifitseerima. Samuti rääkis ta oma ümberistumisel kaduma läinud pagasist, põgusatest Tallinna muljetest ning maailma paremaks muutmise plaanist. Intervjuu toimus mõni tund enne Kontaveiti lahkumismatši Tondiraba jäähalli ühes paljudest riietusruumidest.