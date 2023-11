ESIKUUIK | Eesti autospordi kõige olulisem päev ja Märtini viimane triumf

Hooaja lõpus peetavad asfaldirallid on eestlastele kõvasti rõõmu pakkunud. Tunda on saadud nii võidurõõmu kui ka MM-tiitli võitmise suuri emotsioone. Sarnaselt tänavusele aastale lõpetati hooaeg Jaapanis ka mullu. Varasemalt kuulus aasta viimase asfaldiralli roll aga Kataloonia etapile. Tasub siiski märkida, et alates 2010. aastast oli Kataloonia ralli nö segaralli, kus sõideti nii kruusal kui ka asfaldil. Samas sõideti ka Jaapanis 2004. - 2010. aastal kruusal, mitte asfaldil nagu praegu.