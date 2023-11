VIDEO | Eesti jalgpalli noortekoondis kaotas valikturniiri avamängus Prantsusmaale

„Asi, mida me saame teha, on endast väljakul maksimum anda,“ rääkis Pärnpuu mängu järel noormeestele antud sõnumitest. „Mõnes kohas oleksin rohkemat oodanud, aga üldpildis olen võitluse ja pingutusega rahul. Maksimumi andmine on eeldus sellele, et miskit üldse juhtuma hakkaks. Fakt on – ütlesin seda ka poistele –, et Prantsusmaa oli eelmine aasta U17 vanuseklassi Euroopa meister ning kindlasti on nad suurfavoriidid ka sel aastal. Ootasime väga rasket mängu ja selle ka saime.“