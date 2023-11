INTERVJUU | Harri Ojamaa: välisklubidele tuleks tutvustada juba 14–15-aastast mängijat

Eesti liigas mängiva profijalgpalluri siht on tavaliselt välisliigasse jõuda. Sellise eesmärgiga tegutseva vutimängija tee ristub üsna suure tõenäosusega varem või hiljem Ojamaaga. Tuntumatest Eesti tegevjalgpalluritest kuuluvad Trequartista Football Managementi klientide sekka Joonas Tamm, Rauno Sappinen, Maksim Paskotši, Vlasi Sinjavski, Märten Kuusk, Markus Poom, Erik Sorga, Henrik Ojamaa jt. Lisaks on ta abistava jõuna olnud ka selliste tehingute juures, kus tegu ei ole otseselt olnud tema kliendiga. Näiteks kui Karol Mets siirdus 2022. aasta alguses FC Zürichisse.

Jalgpalliagendina näeb Ojamaa lähedalt ka Eesti jalgpalli kitsaskohti ja tal on selge visioon, kuidas saaks asju paremaks muuta. Ojamaa töö põhiosa on aga klientidele uusi ja paremaid mängupaiku leida. Kuidas tekitatakse välisklubides Eesti mängija vastu huvi? Miks tehakse rohkem Ida-Euroopa-suunalisi tehinguid ja milliste summade eest Eesti mängijaid välismaale müüakse? Lisaks toob Ojamaa näiteid juhtumitest, mis tema karjääris ette on tulnud ja mille kohta ta soovitusi jagaks.