Ragnar Klavan: mulle on juba mitmel korral lahkumismängu pakutud, kuid ma ei anna alla ja võitlen ikka vastu

Koduse jalgpalli Premium liiga suurimaks üllatajaks kerkis hooaja kokkuvõttes Tallinna Kalev. Mullu viimasel minutil kõrgliigasse koha saanud tiim oli eelmisel hooajal 12. vooru järel tabelis viimane. Seejärel algas tõus, mis praeguseks kulmineerus Eesti kõrgliiga pronksmedalitega. Pikalt loorberitele puhkama ei jäädud ning sel nädalal on klubi juhtkond, mängijad ja kogukond TalTechi taga metsatukas püstitamas sisehalli, et talvel oleks olemas korralik koht treenimiseks. Pneumohalli paika saamine on omaette teadus ning nii olid kohale sõitnud vastavad spetsialistid Sloveeniast. Millised on aga Kalevi meeskonna edasised plaanid, millisena näeb Klavan enda rolli tuleval hooajal ja kas esindustiim kolib tagasi Kalevi Keskstaadionile?