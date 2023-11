„Meil on mõned väiksemad probleemid, aga see on hooaja lõpufaasis tavapärane. Paberil on kõik valmis mängima,“ ütles Häberli, täpsustades, et väike küsimärk oli laagri alguses Levadia kaitsja Rasmus Peetsoni kohal, kes on viimased paar päeva siiski meeskonnaga koos trenni teinud.