Uskumatu: Tšehhi jalgpallikoondise endine väravavaht siirdub Inglismaa kõrgliiga hokitiimi

Aastaid Londoni Chelsea ja seejärel Londoni Arsenali jalgpalliklubide väravat kaitsnud Petr Cech on pärast profikarjääri lõppu astunud postide vahele jäähokiväljakul ja teinud seda väga edukalt.

„Petr on edukas sportlane, kes teab, mida kõrgeimal tasemel esinemiseks vaja on. Tema toetus on laenuperioodil hindamatu,“ ütles Belfast Giantsi peatreener Adam Keefe.