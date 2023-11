OTSEBLOGI JA FOTOD | Toyota liigub kodutandril kolmikvõidu suunas, Katsuta hingab Tänakule kuklasse

Viimase kiiruskatse eel sai Ogier ajakontrolli hilinemise eest minutilise karistuse. Põhjuseks oli asjaolu, et Toyota meeskond pidi prantslase masina turvapuuri parandama ja selleks kulus lubatust kauem aega. Kuna prantslane väljus hooldusalast kuus minutit hiljem ning iga hilinetud minut tähendab 10-sekundilist karistust, saigi ta kokkuvõttes minutilise karistuse.

„Mul on hea meel, et meie mehaanikud suutsid masina ära parandada. Kõige tähtsam on kõik kolm autot finišisse tuua,“ kommenteeris Ogier