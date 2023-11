BLOGI | Jaapani ralli: Tänak lõpetas laupäeva viiendana, Toyotal kolmikjuhtimine

Pärast esimest läbimist antud lühiintervjuus oli Tänak nõutu. „Millegipärast ei sõida auto praegu üldse, eks näis. Ralli tuleb teistsugune, paeagu on huvitav,“ ütles Tänak ja ei osanud täpsustada, milles probleem on. „Ma ei tea, auto lihtsalt ei sõida.“

Reede: SS2-l maadlesid sõitjad vihma ja ülikeeruliste oludega. See venitas vahed suureks, Elfyn Evans tõusis uueks liidriks, viienda aja saanud Tänak kaotas talle 33,4 sekundiga. Dani Sordo sõitis teelt välja puude vahele, misjärel SS2 ka peatati. Vahetult enne punast lippu sõitis samas kohas välja ka Adrien Fourmaux. Katsel kaotas kõvasti aega ka Takamoto Katsuta, kes tegi spinni ja jõudis finišisse lõhutud Toyotaga.

SS3-l oli teel vett veel rohkem kui eelmisel katsel. Kiireim oli taas Evans, Tänak kaotas läbipaistmatu esiklaasi tõttu talle 2.44,2 ning langes 16. kohale. Thierry Neuville teatas katse lõpus, et sellistes tingimustes ei tohiks võistelda. Draamast lõikasid kasu mitmed Rally2 sõitjad, kellel nähtavusega probleeme polnud. Veidi hiljem otsustasid korraldajad keeruliste olude tõttu SS4 tühistada.

Viimase kiiruskatse eel sai Ogier ajakontrolli hilinemise eest minutilise karistuse. Põhjuseks oli asjaolu, et Toyota meeskond pidi prantslase masina turvapuuri parandama ja selleks kulus lubatust kauem aega. Kuna prantslane väljus hooldusalast kuus minutit hiljem ning iga hilinetud minut tähendab 10-sekundilist karistust, saigi ta kokkuvõttes minutilise karistuse.

„Mul on hea meel, et meie mehaanikud suutsid masina ära parandada. Kõige tähtsam on kõik kolm autot finišisse tuua,“ kommenteeris Ogier