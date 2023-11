Las Vegase F1 etapil pakutakse sõitjatele tasuta seksi

Asutus nimega Chicken Ranch Bordell mõtles tähelepanu saamiseks välja midagi erilist. Kaks sealset töötajat pakuvad F1 sõitjatele lõbuteenust tasuta. „Vegases on võidusõidupalavik ning me kõik oleme ootusärevad. Iga sõitja saab soovi korral tasuta ajaviidet,“ ütles üks teenusepakkuja.

Kuid prostituutidel on ka tavarahvale erootiline pakkumine – seks poole hinnaga. „Meie allahindlus aitab Vegase külastajatel auru välja lasta, et nad saaksid võistlusnädalal lõõgastuda,“ lisati. „Kõik väärivad puhkust, kes tegid selle etapi võimalikuks. Me oleme siin, et pakkuda teile tunnustust.“