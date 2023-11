Ukraina jalgpallistaar andis sõja teemal kõneka vastuse

Zintšenko lõi Inglismaa kõrgliigas laupäeval oma hooaja esimese värava, kui Arsenal alistas Burnley 3:1. Pärast matši küsiti mängijalt, mis tunne on olla elukutseline jalgpallur, kui kodus käib sõda. „Kui aus olla ja vastata küsimusele... Te küsite, kas see on raske või mitte. Pööran selle ümber ja küsin teilt: kas neil, kes on eesliinil ja kes annavad oma elu meie iseseisvuse ja vabaduse eest, on raske? Kumb on raskem? See on minu vastus,“ ütles Zintshenko.