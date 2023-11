TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo suudab Brindisi teistkordselt alistada?

Kalev Cramol on tabelis kirjas võit ja kaotus. Kodus suudeti Brindisit võita 76:70, Hispaania kõrgliigasatsile Zaragozale kaotati 72:78. Nüüd seisab kalevlastel ees kaks võõrsilmängu samade vastaste vastu.

Pärast eurosarja kaotust Zaragozale on Kalev/Cramo saanud Eesti-Läti liigas kaks suurt võitu. Pärnu Sadam alistati võõrsil 100:70 ja Ogre kodus 106:51.

Et Joonas Riismaa koduklubi Brindisi on kaotanud kõik kolm matši, on nende edasipääsulootused sisuliselt kustunud. Kalev/Cramol on vaja võita vähemalt üks järelejäänud kohtumine, võimalik, et ka mõlemad. Järgmisesse ringi pääsevad kõikide alagruppide võitjad ja kuus paremat teise koha võistkonda.

Kalevi peatreeneri Heiko Rannula sõnul võiks statistikat vaadates Brindisi seis olla pisut parem kui paar nädalat tagasi Tallinnas. „Mõni mees on ära läinud, mõni juurde tulnud. Aga uus peatreener on neil nüüd kohal ja rollid natuke ümber mängitud. Kui uus peatreener tuleb, annab see alguses tihti teatud efekti,“ lausus ta ja lisas, et kindlasti on Brindisi kaotusest omad järeldused teinud.

„Võõrsilmängud algavad endast. Kindlasti tuleb vastaste 1-1 mäng kontrolli all hoida, aga nagu ütlesin, siis rollid on natuke muutunud. Õnneks on Brindisi meile tuttav koht (omavahel kohtuti ka mullusel FIBA Europe Cupi hooajal), enam-vähem teame, mis ees ootab. Lõunamaa kohad on ikka sellised, kus on omad mõjutused ja tegurid,“ ütles Rannula.