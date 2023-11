TÄNA DELFI TV-s | Keila Coolbet jahib Tartu Ülikooli vastu hooaja viiendat võitu

Keila peatreener Peep Pahv meenutas vastaseisu eel mullust hooaega, kui just Tartu Ülikooli vastu teeniti klubi ajaloo esimene võit Meistriliiga tasemel. „Mängud Tartuga on alati erilised. Emotsioon, mida kogesime mullu Tartus, kui saime meistriliiga tasemel oma klubi ajaloo esimese võidu, ei lähe ilmselt kunagi meelest. Veel erilisemaks muutis vastasseisu see, et suutsime Eesti ühe tugevaima klubi alistada hiljem ka oma koduväljakul. Kuid need on eelmise hooaja meenutused. Tänavuseks hooajaks on mõlemad meeskonnad muutunud. Tartul on käsil võimas võitude seeria, ent ka meiegi oleme liikumas tõusvas joones,“ analüüsis Pahv. Usun, et kõikidel korvpallisõpradel tasub kolmapäeval Keila Tervisekeskuse saali tulla. Kes teeb seda eelmise aasta mälestuste nimel, kes ihkab uut emotsiooni - õige valik on see igal juhul.“