Michael Schumacherist esilinastub uus dokumentaalsari

Saksamaa avalik-õiguslik ringhääling ARD tutvustab uut dokumentaalfilmi järgnevalt: „29. detsembril 2013 sai Michael Schumacher traagilises suusaõnnetuses raske peavigastuse. Pärast seda on seitsmekordne maailmameister maailmast justkui kadunud. Ometi on ta endiselt olemas. Ta on kohal näiteks F1-s, kus tema meistrivõistluste rekordit on korratud, kuid pole suudetud ületada.“