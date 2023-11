Ukraina tennisist: venelaste vastu mängides tahan püstoli kaasa võtta

Jastremska viibib hetkel Leedus, sest Ukraina naiskond kohtub Vilniuses Billie Jean King Cupi tenniseturniiril Hollandiga.

Ukrainlanna teatas pressikonverentsi alguses, et on naiste profitennise organisatsiooni WTA tegevusest väga häiritud.

„Nad [WTA] olid esimeste seas, kes unustasid, et sõda käib. Kõige rohkem häirib mind see, et nad lubavad Venemaa mängijatel turniiridel osaleda. See viib mind meeleheite äärele,“ ütles maailma edetabelis 105. kohal asuv Jastremska Ukraina meedia teatel.

„Olen WTA-le öelnud, et mitmed Venemaa naismängijad toetavad avalikult Vladimir Putinit. Nad on lubanud asja uurida, kuid midagi pole juhtunud. See on uskumatu,“ kurjustas 23-aastane ukrainlanna.

Jastremska jätkas, et spordi eesmärk on inimesi ja kogukondi ühendada, kuid venelastega kohtudes on tal hoopis muud mõtted.

„Venelaste vastu mängides tahan püstoli kaasa võtta,“ ütles ta ja lisas: „Ukrainas toimub genotsiid ja see pole aus, et meie, ukrainlased, peame mängima venelaste vastu.“

Billie Jean King Cupi kohtumine Ukraina ja Hollandi vahel algab laupäeval Ukraina esinumbri Anhelina Kalinina (WTA 27.) ja Suzan Lamensi (WTA 218.) vastasseisuga. Seejärel kohtub Jastremska Arantxa Rusiga (ATP 51.).