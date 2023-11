UEFA võib Ronaldo koduklubi Meistrite liigasse kutsuda

Itaalia väljaanne Sport Mediaset kirjutab, et Euroopa alaliit põhjendab Al-Nassrile võimaliku erikutse andmist asjaoluga, et klubi, kus mängib legendaarne Cristiano Ronaldo , kuulub nüüd maailma kolme populaarsema meeskonna hulka.

38-aastane Ronaldo on Euroopa mainekaima klubisarja kõigi aegade suurim väravakütt - 183 mänguga on portugallane löönud kokku 140 väravat.

Sel hooajal on Al-Nassr Saudi Araabia meistrivõistlustel kogunud 13 matšiga 31 punkti ja asetseb teisel kohal. Liider Al-Hilalist jäädakse maha nelja punktiga. Ronaldo arvel on koduliigas 13 väravat ja seitse väravasöötu.

UEFA ei ole värskele spekulatsioonile kommentaari andnud. Sama teema oli õhus ka sel suvel, kuid siis lükkas UEFA president Aleksander Ceferin need kuuldused ümber ja kinnitas, et Meistrite liigas saavad mängida vaid Euroopa klubid.

Sport Mediaset kirjutab, et kui Al-Nassr tõesti liitub Meistrite liigaga, siis on huvitav näha, kuidas UEFA rakendab neile finantsilise ausa mängu reegleid, mida peavad järgima kõik Euroopa klubid. Al-Nassr on tänavu kulutanud uute mängijate hankimiseks 164 miljonit eurot, veel sadu miljoneid kulub neil mängijate palkadeks.