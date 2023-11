INTERVJUU | Pelle Pohlak: tahaks mõelda, et saime tiitli võitmiseks abi ka pilvepiirilt

Eesti jalgpallimeistrivõistlused said tänavu ülimat pingelise lõpu. Kuni viimase vooru mängude lõpuvilede kõlamiseni oli kõik veel lahtine. Lõpuks piisas Florale 0:0 viigist Nõmme Kalju vastu, kuna FCI Levadia leppis Paide Linnameeskonnaga 2:2 viiki. Paar päeva pärast tiitli kindlustamist tunnistas Pelle Pohlak, et närvipinge oli ikka päris suur. Samas tõdes ta, et ilmselt pidid asjad nii minema ning pilvepiirilt sai meeskond tuge suvel meie seast lahkunud klubi kogukonnajuhilt Toomas Hurdilt (puudub perekondlik seos Flora spordidirektori Norbert Hurdiga).

„Pühendaksin kogu hooaja ja tiitli Toomasele, kes oli klubis noortetreener, kogukonnajuht ja ürituste korraldaja. Ta on meie duubli mängija Even Hurdi isa. Nüüd tagantjärgi tiitliheitlusele vaadates tahaks öelda, et kui asjad hakkavad kuhugi poole minema, siis peab olema keegi, kes aitab. Tahaks nii mõelda. Praegu ütleks, et Toomas sümboolses mõttes aitas ja see tiitel läheb kindlasti talle,“ alustas Pohlak intervjuud pühendusega.

Flora esindusmeeskonna hooajale tagasi vaadates võib tõdeda, et kõige keerulisem aeg oli nende jaoks suvel, kus kahe kuu jooksul teeniti erinevate sarjade peale 12 kohtumisest ainult kaks võitu. Nagu nüüdseks on avalikkuse ette tulnud, siis sel ajal kaalus peatreener Jürgen Henn ka ametist taandumist. Milline võiks olla aga Henni tulevik? Kas neljale vanameistrile (Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa, Sergei Zenjov, Ken Kallaste) pakutakse uut lepingut? Milline on klubi rahaline seis? Ja kuidas jõudis Pohlak poliitikasse?