Selgus Eesti laskesuusatamise koondis esimeseks MK-etapiks

Nii Eesti meestel kui naistel on maailmakarikasarjas neli stardikohta. MK koondisesse kvalifitseerumisel läksid arvesse Eesti suvebiatloni meistrivõistluste ja Idre katsevõistluste mõlemad võistluspäevad ehk kokku nelja võistluse tulemused.

„Maailmakarikasarja vastutav treener on rahvuskoondise peatreener Stefan Lindinger, teise treenerina aitab koondist MK-etappidel Indrek Tobreluts. IBU karikasarja vastutav treener on Karel Viigipuu. IBU juunioride karikasarja eest vastutab Adam Adamson ja teise treeneri ametis on Kalev Ermits,“ ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv. „Sportlaste rotatsioon kolme võistlussarja vahel toimub sportliku printsiibi alusel ja vastutavate treenerite ettepanekul.“