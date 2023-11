Venemaa klubi kaebas Norra jalgpalluri spordikohtusse

Krasnodar on nüüd juhtumi edasi kaevanud CAS-i, sest leiab endiselt, et norralane ei oleks tohtinud lepingut lõpetada. Nimetatud kohtuasja arutamine algab 19. detsembril.

„See on olnud pikk teekond alates eelmise aasta märtsist. Juriidilise poole osas on tehtud palju tööd ja kohtuasjaga on seotud üsna suured kulud. Ühendust on võetud Inglismaa parimate jalgpalliõiguse advokaatidega,“ ütles Botheimi agent Jørgen Ingebrigtsen tänavu veebruaris VG-le.