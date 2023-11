„Jüri lükati kõrvale, nagu ta oleks mittekeegi.“ Neissaar viis Tartu Eesti korvpalli paremikku ja siis kadus pildilt

„Ta oli 15 aastat järjepidevalt mängijaid üles kasvatanud. Kuid siis lükati Jüri kõrvale, nagu ta oleks mittekeegi. See ajab hinge täis, mille järel tulebki napsutamine ja muu. Eks see kipu Eestis nii minema, et kui kuskil on edu, siis on kohe kõik kohad täis kiibitsejaid ja tegijaid, kes tahavad ise toimetada. Töö ära teinud mees lükati kõrvale ja eks see närinud hinge,“ selgitas nädalavahetusel meie seast lahkunud Neissaare kaasvõitleja Tõnu Lust, miks legendaarne juhendaja millalgi suurelt pildilt kadus.