Varblasel oli tihe nädal eurosarjas, Laak jätkab Poolas võimsas hoos

Prantsusmaa meeste meistriliigas peeti eelmisel nädala kaks mänguvooru. Ardo Kreek ja Arago de Sete said kahel korral platsil olla viis geimi. Esmalt saadi 3:2 (25:18, 19:25, 25:23, 18:25, 15:9) võit Plessis-Robinsoni üle, Kreegilt 8 punkti (+5). Seejärel saadi aga Pariisi Volley käest 2:3 (25:22, 19:25, 18:25, 25:18, 11:15) kaotus, eestlasest tempomees tõi oma endise koduklubi vastu 11 punkti (+3). Märt Tammearu ja Tours pidid esimeses kohtumises tunnistama Toulouse´i 3:1 (25:15, 25:20, 18:25, 25:23) paremust, Tammearult 14 punkti (+9). Seejärel jäädi 0:3 (25:27, 21:25, 22:25) alla ka Chaumont´le, eestlaselt 11 punkti (+7). Tabelis on Sete 6 silmaga 9. ja Tours 3 punktiga 11. kohal.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre kirja 3:1 (25:15, 25:14, 20:25, 25:21) võidu Marcq en Baroeul´i üle. Miieln tõi 12 punkti (+7). Carmel Varese koduklubiks olev RC Cannes sai 3:0 (14:25, 25:21, 25:9, 25:16) jagu Quimper Volleyst, noor eestlanna mänguaega ei saanud. Tabelis on Nancy 15 punktiga kolmas ja Cannes 9 punktiga kaheksas.

Bulgaaria meeste meistriliigas aitas Markkus Keel Cherno More meeskonna 3:1 (25:21, 13:25, 25:17, 25:14) võiduni Marek Union Ivkoni üle. Eestlasest sidemängijalt täismäng. Markus Uuskari tööandja Dobrudzha teenis 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) võidu Rakovski üle. Uuskari kerkis 15 punktiga (+11) võitjate parimaks. Tabelis on Dobrudzha 6 punktiga viies ja Cherno More 5 punktiga kaheksas.