Vanameister Alonso unistab isaks saamisest: mul pole enam palju aega jäänud

42-aastane hispaanlane on olnud korra abielus (2006-2011) ning hiljem ka lihtsalt kihlunud (2015-2016), kuid lapsi pole tal õnnestunud saada. Teatava naistemehe reputatatsiooni omandanud Alonso sooviks sellest „tiitlist“ aga tulevikus vabaneda.

„Hetkel on vormel 1 minu prioriteediks ja jahin kolmandat tiitlit. Pärast seda tahaksin aga pere luua,“ rääkis Alonso ajakirjale GQ Spain, kes valis ühtlasi vormeliässa aasta meheks.

„Olen selle peale [isaks saamisele] mõelnud juba lapsest saati. Tõsi ta on, et mu karjäär üha pikeneb, aga usun endiselt, et ühel päeval see [perekond] tuleb ja mul pole liiga palju aega jäänud,“ tõdes Alonso.

Käesoleval hooajal on Alonso teeninud Aston Martini ridades kaheksa poodiumikohta ning hoiab MM-sarjas neljandat kohta. See painab Alonsot aga endiselt, et viimati sai ta võidurõõmu maitsta 2013. aasta Hispaania GP-l.

„On terve generatsioon vormelifänne, kes pole mind võitmas näinud ja minu õlul on seega palju ootusi. Nende rõõmustamine on minu jaoks väga oluline,“ selgitas Alonso, kes võitnud karjääri jooksul 32 etappi ja jõudnud 106 korda poodiumile. „Ma tahan võita! Isegi kui see pole eriti lõbus, siis paar võitu ei teeks paha ja pärast seda saan eesmärke muuta. Ausalt öeldes valiksin praegu iga kell võidu enne lõbu.“

Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel, kui esmakordselt toimub etapp Las Vegases.