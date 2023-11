Tiitlikaitsja Napoli vahetab jälle peatreenerit

Napoli krooniti kevadel Luciano Spalletti käe all 33-aastase vaheaja järel Itaalia meistriks, kuid hooaja lõppedes otsustas peatreener klubist lahkuda ning hakkas juhendama Itaalia rahvuskoondist.

Napoli peatreeneriks sai seejärel prantslase Rudi Garcia, kelle käe all on aga endine hiilgus minetatud. 12. vooru järel on tiitlikaitsja alles neljandal kohal ning liider Milano Interile kaotatakse juba kümne punktiga.