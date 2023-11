Ott Tänak ootab hooaja viimast etappi suure huviga: mulle väga meeldib sealne kokakunst

„Me võtsie Kesk-Euroopa rallil maksimumi ja eesmärk on Jaapanis hooaeg kenasti lõpetada,“ rääkis Tänak, kes hoiab enne viimast etappi 162 punktiga üldarvestuses neljandat kohta, kuid ideaalse õnnestumise korral oleks tal võimalik mööduda nii Elfyn Evansist (Toyota; 191 punkti) kui ka Thierry Neuville’ist (Hyunday; 184 p).

„Jaapanis on peamiselt metsas looklevad teed, mis on väga tehnilised ja pigem aeglased. Kuna teed on kitsad, siis pole seal võimalik kuigi palju lõigata,“ selgitas eestlane.