Norra laskesuusatajad vabandasid oma tohutu ülekaalu pärast

Norra ringhääling NRK kirjutab, et norralannad pidasid Sjusjöenis olukorda nii ebaõiglaseks, et nad vabandasid hiljem itaallanna Lisa Vittozzi ees. Põhjuseks olid norralaste konkurentsitult parimad suusad.

„Vabandasime tema [Vittozzi] ees. Ingrid Tandrevold rääkis temaga ja ütles, et „hea töö, aga teil polnud häid suuski“,“ ütles Karoline Knotten pärast võistlust.

Kolmandaks tulnud Vittozzi läbis 12,5 km ühisstardist sõidu puhaste paberitega, kuid ei suutnud norralastele vastu saada. Tandrevold kaotas Vittozzile vaid seitse sekundit, kuigi käis kolmel korral trahviringil.

„Kui see peaks terve talve nii olema, pole välismaalastel võimalust norralastele vastu saada,“ ütles NRK laskesuusatamise ekspert Ola Lunde.

Tandrevold ütles, et mõistab fluori sisaldavate suusamäärete keelustamist keskkonna seisukohast, kuid tunneb samas muret, et ebavõrdsus suureneb, sest norralased on teistest pikalt ees.

„Norrakad ei pruugi olla teistest paremad, kuid suusapaar mängib suurt rolli ja parimad suusad on otsustavad,“ ütles Tandrevold.

Meeste ühisstardist sõidus võtsid norralased koguni kõik esimesed 12 kohta, kuigi stardis olid ka tugevad sakslased ja itaallased. Kiireim oli Johannes Thingnes Bö.

Neljanda koha saanud Johannes Dale-Skjevdal ütles, et see oli peaaegu piinlik, kui paljudest teiste riikide esindajatest ta möödus ainuüksi tänu paremini määritud suuskadele.

Kaheteistkümnendana lõpetanud Johan-Olav Botn lisas, et mõistab täielikult konkurentide frustratsiooni.

„Mul on ebaõnnestunud sakslastest veidi kahju. Nendega samal rajal olla on peaaegu ohtlik, sest nad on suuskade määrimise osas meist nii palju maas,“ tunnistas 24-aastane norralane.

Sakslane Roman Rees, kes piirdus kahe trahvi juures (ka esikolmiku mehed said kaks trahvi - toim.) alles 16. kohaga, oli oma kehvade suuskade pärast väga pettunud: „See olukord tekitab kurbust ja masendust.“

NRK laskesuusatamise ekspert Ola Lunde on samuti ebavõrdse olukorra tõttu mures. „Mind hirmutab see, mida ma näen. Kui see peaks terve talve nii olema, pole välismaalastel võimalust norralastele vastu saada. See ei ole spordile hea.“