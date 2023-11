Lappil eksimisruumi enam ei ole. „Meil on palju tõestada“

Seekord saab soomlane Toyota nn kodurallil võimaluse, kuid tema viimane periood Hyundais on olnud kõike muud kui edukas - viimasest neljast võistlusest kolm on lõppenud väljasõidu ja katkestamisega.

„Seoses väljasõitudegaa on meil palju tõestada. Olen kuulnud, et atmosfäär Jaapanis on suurepärane ja trassil on palju kirglikke rallifänne. Tahan neile anda hea etenduse,“ lisas Lappi.