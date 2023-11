DELFI VIDEO | Märten Tamla Kontaveiti edukast karjäärist: isegi lotoga on suurem tõenäosus võita, kui teiseks reketiks tõusta

Juttu tuli ka sellest, kui unikaalne mängija on Kontaveit aastate jooksul Eesti tennise jaoks olnud. „Kui ma õigesti mäletan, siis tennis mängib maailmas kuussada miljonit inimest, kellest umbes pooled on naised. Nende seas teiseks tõusmine on päris unikaalne,“ analüüsis Tamla. „Isegi lotoga on sama suur või isegi suurem tõenäosus võita.“