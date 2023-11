Kalev/Cramo peatreener kinnitas, et liider on võistkonnast lahkumas: meil pole selliseid võimalusi, et kedagi kinni hoida

21-aastane Kovliar on Hispaania meedia andmetel liitumas sealse kõrgliigatiimi Obradoiroga. Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ei teinud Delfiga rääkides saladust, et ilmselt jäädakse andekast mängujuhist ilma.

„Niikaua kui konkreetset allkirja pole, ei saa midagi kindlalt öelda, aga põhimõtteliselt on seis sama nagu kuulujutud räägivad. Talle on tehtud erinevaid pakkumisi ja meil pole selliseid võimalusi, et kedagi kinni hoida või üle maksta, eriti kui jutt on Hispaania kõrgliigast,“ ütles Rannula.