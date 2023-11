KUULA | Janika ja Urmas Lõiv: kuidas sportlikud unistused teoks teha ja rohkemgi veel

Tund aega jutuajamist läheb lennates. Korralik retrospektiiv. Meenutame Janika esimesi samme jalgrattaspordis, kuidas ja kellel tekkisid olümpiale mineku hulljulged mõtted, mis juhtus Tokyos 2021, profitiimidesse minek ning vaatame ka ette – mis seisud on tuleva aasta Pariisi olümpiaga.

Tiitlivõistluste parim koht pärineb Janikal 2021. aastast kui ta oli maastikusõidu olümpiakrossi Euroopa meistrivõistlustel Novi Sadis kuues. See juhtus paar nädalat peale Tokyo olümpiat, pinged olid maas ja sportlik vorm jätkuvalt suurepärane.

Maailma karikal on seni samuti parimaks kuues koht. See sai teoks eelmisel hooajal Andorras, kus tegelikult oli käega katsuda esikolmiku koht, aga enda eksimus viimasel ringil tähendas poodiumilt välja jäämist. Räägime, kui lähedal see kõik ikkagi oli.