FC Flora president Pelle Pohlak liitub Isamaaga

„Lisaks sporditaustale on Pelle Kose vallavolikogus tõestanud end kogukonna eestvedajana ja mul on hea meel, et Isamaa meeskond – see sõna on Pelle igapäevatööle mõeldes eriti sobilik – täienes. Kohalikele valimisteni on jäänud vähem kui kaks aastat ning Isamaa on Harjumaal loonud mitmeid uusi osakondi, et neile minna vastu tugevamas seisus kui kunagi varem,“ lisas Isamaa Harjumaa piirkonna juht Jan Trei.