Raske võidu saanud Djokovic pikendas rekordit. Ekspert: see tüüp on naeruväärne

„See mäng võttis minult kõik,“ lausus Djokovic pärast matši. „Teadsin esimesest geimist peale, kui ta tagajoonelt neid lööke tulistas, et sellest tuleb mulle raske õhtu. Pidin võidu saamiseks väga kõvasti töötama. Tal oli hea pallitunnetus, ta oli terav, väga agressiivne ja servis suurepäraselt. Arvan, et ma mängisin hästi. Teatud kohtades lasin oma tasemel langeda, kuid võit on võit.“

„Oma tähenduse poolest oli see emotsionaalne võit. Teadsin, et kui võidan, võin kindlustada aastalõpu esikoha. See lisas pinget, kuid pärast kohutavat teise seti kiiret lõppmängu tegin korraliku kolmanda seti. Tahtsin täna väga võita ja selle koorma õlult maha saada. Suur eesmärk on täidetud ja kõik, mis edasi tuleb, on ainult boonus,“ lisas ATP aastalõputurniiridel karjääri 47. matšivõidu saanud Djokovic.