Rovanperä kaardilugeja pakkus autoralli MM-sarja muutmiseks välja kaks revolutsioonilist ideed

Halttunen pakkus Soome rahvusringhäälingu YLE podcast’is välja huvitavaid viise, kuidas MM-sarja konkurentsitihedamaks ja publikule huvitavamaks teha.

Kindlasti on Halttuneni hinnangul vaja suurendada võistkondade arvu. Praegu heitlevad tiitlite eest Toyota ja Hyundai, kolmandal tiimil M-Spordil on nendega piiratud vahendite tõttu väga keeruline võistelda. Halttunen ütles, et kuivõrd uute tootjate meelitamine läheb vaevaliselt, võiks soodustada hoopis eratiimide tekkimist.

Selleks võiks rahvusvaheline autoliit FIA arendada välja standardse kere, mida kasutaksid kõik võistkonnad. Kui tiimid on autosid oma äranägemise järgi kohendanud, tuleks neilt nõuda kindla arvu autode mahamüümist.

„Kui Toyota saab auto valmis, on nad kohustatud näiteks viis autot satelliittiimidele maha müüma. Sisuliselt kõik oleks olemas: kere, aerodünaamika ja mootor,“ rääkis Halttunen ja lisas, et väiksemate osade nagu vedrustuse detailide muretsemine jääks juba eratiimide endi hooleks. Mõte on selles, et igal vähegi auahnemal sponsoril oleks võimalik lihtsa vaevaga WRC-tiim püsti panna.

„Näiteks mõni joogifirma saaks enda võistkonna teha, täpselt nagu vormelisarjades ja NASCAR-is. Niimoodi oleks WRC-sarjaga lihtne liituda, nad ei peaks hakkama autot nullist arendama. Ja kui brändid WRC-ga liituvad, saaksid ka sõitjad uusi töökohti. Kas autod peaksid üksteisest nii palju erinema? On väga igav, kui üks mees võidab kõik ära. Autod oleksid võrdsed ja võidaks see, kes on teistest natuke kiirem sõitja,“ selgitas Halttunen.

Lisaks on kaardilugejal idee, kuidas muuta võistlusformaati. Praegune süsteem, kus neljapäeval on testikatse, avamine ja publikukatse, reedel ja laupäeval täispikad päevad ja pühapäeval poolpikk päev koos punktikatsega, on tema arvates oma aja ära elanud.