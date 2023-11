VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kas Kovliar ikka läheb Hispaaniasse või hoopis... ja kuidas Pärnul uute meestega on?

TalTech/Optibeti viimaste mängude tulemustes annab tunda Oliver Metsalu eemale jäämine. Pärnu Sadamal sai põnevusmängus Rapla Avis Utilistasega vigastada Mario Kegler, Raplal langes omakorda rivist välja Tormi Niits. Kadusid on peaaegu igal pool, ühel või teisel põhjusel.

Aga, eks mäng on ka suurtele panustele. Kui Läti meeskond pääseks olümpiale, oleks tegu märgilise saavutusega. Maailmameistrivõistluste viienda koha järel tõusis Läti maailma reitingus kaheksandaks, Leedu on kümnes ja Eesti 44. kohal.

Leedu korvpall ajab kombitsaid laiali Indoneesias. Kahe riigi korvpalliliitude vahel algas ametlik koostöö, kus Leedu üritab Indoneesiat korvpallis paremale järjele aidata. Ühelt poolt inimesed koos teadmistega ja teiselt poolt korralikud rahanumbrid. Teeb kadedaks, aga see kõik ei ole Leedu puhul juhuslik. Korvpalli on panustatud ja see kannab vilja.