DELFI VIDEO | Anett Kontaveiti ema välistas tütre tagasituleku: läbirääkimised olid pikad ning otsus polnud lihtne

Ülle Milk tundis vaatamata tütre karjääri viimases matsis saadud kaotusele suurt rõõmu, et Tondirabasse oli kohale tulnud täismaja. „On südantsoojendav, et Anetti nõnda palju armastatakse,“ rääkis Milk.

Samuti tõdes Milk, et laupäeva õhtul sai tema tütre karjäär lõpliku punkti. „Uks ei jää praokile. See on omavahel selgeks räägitud. Ka emana arvan, et tervis on kõige tähtsam. Meie vahel toimunud läbirääkimised olid pikad ning see otsus polnud lihtne,“ tunnistas ta.