DELFI VIDEO | Kaks operatsiooni selja taga, piinarikas taastusravi käimas. Rauno Sappinen: tahan väga-väga uuesti jalgpalli mängida!

Ajal, mil Sappineni endised tiimikaaslased FC Florast valmistusid Premium liiga viimaseks lahinguks Nõmme Kaljuga, tegi Sappinen taastusraviharjutusi füsiterapeut Sten Siitami juhendamisel, kaaslaseks suvel Kaljust Levadiasse siirdunud, kuid samuti põlvevigastusest taastuv Henri Järvelaid.

Hapoeliga lõetas Sappinen lepingu vastastikusel kokkuleppel enneaegselt. „Iisraelis tohib tiimis olla viis välismängijat. Oli selge, et sel aastal ma neid enam aidata ei saa ja kõigile osapooltele oli mõistlik, et ma tulen neile ja nemad minule vastu,“ rääkis Sappinen, kes on küll ametlikult koduklubita, kuid käib igapäevaselt jõusaalis Flora parasjagu vigaste meestega.

Kuidas sellises olukorras mees endale uut mängupaika otsib ja kas üldse? „Jalgpalliturul on nii palju konkurentsi. On väga väike tõenäosus, et keegi endale vigase mängija palkaks. Ma nende asjade pärast praegu otseselt ei muretse.“

Millal Sappineni uuesti palliplatsil näeb, ei saa taastumise sellises faasis täpselt öelda. „Joosta peaksin saama millalgi uuel aastal, meeskonnaga palliharjutusi teha sealt üks-kaks kuud edasi. Vähemalt ma arvan nii. Ma ei ole nii pikalt ette mõelnud. Elan päev korraga rütmis. Mängida loodan juulis-augustis-septembris. Oleneb, kuidas taastumine läheb.“

Sappinen tunnistab, et vastumeelsus füsioteraapiasse mineku ees ilmutab end nädalas umbes kaks-kolm korda. „Aga ma alati tulen ja saan aru, et mul pole kuhugi põeneda. Ma tahan väga-väga uuesti jalgpalli mängida ning tulla tagasi nii, et oleksin võimalikult heas konditsioonis,“ ütles ta.

