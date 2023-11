11 põhjust, miks Flora võitis tiitli – vägevad mängude lõpud, vanameister Vassiljev ja noorte esiletõus

Kõige selle vahel tundis väidetavalt peatreener Jürgen Henn ise, et asjad on ummikus. Nii läks ta meeskonna juhtkonna jutule ja pakkus välja, et ta paneb ameti maha. Kuid Flora juhid ja mängijad leidsid, et edasi peaks minema Hennuga. Tagantjärgi oli see 100% õige otsus, sest rohevalged said peagi hoo taas üles.